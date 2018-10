Nei campi un lavoratore su quattro è straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Secondo quanto rivelato da un'analisi di Coldiretti, istranieri rappresentano ilnelle campagne italiane, per un totale diLa nazione maggiormente rappresentata è lacon oltre 110 mila lavoratori, che precede(tra i 30 e i 32 mila occupati).A livello territoriale, viene segnalato comeQuelle che registrano i numeri più alti di lavoratori stranieri sonoPer quanto riguarda le regioni, la maggiore concentrazione si ha inseguita daNella nota didel Paese e rappresentano una componente indispensabile per garantire i primati del Made in Italy alimentare nel mondo. Vache umiliano gli uomini e il proprio lavoro, gettando ombra sul settore".