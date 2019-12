© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per usufruire del beneficio della. Lo ricordasu Twitter, dopo che il Governo ha abolito il vantaggio fiscale per questa categoria."Era un modo per. Ma, dopo solo un anno, la misura è stata cancellata", afferma l'associazione in un tweet, dopo aver aspramente criticato la decisione di annullare il vantaggio fiscale sugli affitti. Confedilizia aveva parlato di una "decisione sorprendente", poiché la "misura era condivisa da tutte le forze politiche"."La necessità della cedolare - afferma Confedilizia - era talmente evidente che a richiederla erano state anche le associazioni dei commercianti, convinte anch'esse cheaffittati ostacolasse l'apertura di nuove attività. In assenza della cedolare, che era stata prevista per i contratti stipulati nel 2019, il proprietario è infatti soggetto all'Irpef, all'addizionale regionale Irpef, all'addizionale comunale Irpef e all'imposta di registro, per une al quale deve aggiungersi la patrimoniale Imu-Tasi, oltre alle spese di manutenzione dell'immobile e al rischio morosità".