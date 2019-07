© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dalglisono ufficialmente nel ciclo di espansione economica più lungo della loro storia, battendo il record di 120 mesi consecutivi di crescita che risaliva al periodoUna lunga striscia positiva quella attuale che dura dal giugno deldopo la grande crisi. Lo certifica ilsecondo cui in quest'arco di tempo il Pilè cresciuto delè il commento del Presidente americano, Donaldche esulta su Twitter nel giorno si certifica che la- Non è certo mistero che il Tycoon, nei mesi scorsi, ha ripetutamente chiesto allaun'azione di sfondamento quella dipiù volte andata a vuoto. Lo scorso 19 giugno la Federal Reserve ha sì deciso di lasciare invariati i tassi di interesse al 2,25-2,5%, aggiungendo però chealla luce delle crescenti "incertezze".L'annuncio del suo braccio di politica monetaria, il Federal Open Market Committee, che però nello statement ha eliminato il termine paziente:: ha detto il Consigliere per le politiche commerciali della Casa Bianca Peter Navarro, secondo cui