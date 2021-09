Negativi gli Eurolistini, in recupero dai minimi della mattinata

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, anche se registrano un recupero dai minimi della seduta registrati in apertura. A pesare sul sentimenti degli investitori c'è l'incertezza per il timore di un rallentamento dell'economia negli Stati Uniti. Il focus è però già al meeting BCE di giovedì, in cui l'istituto di Francoforte discuterà della possibilità di ridurre le misure di stimolo messe in campo con la pandemia.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.798,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,36 dollari per barile.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%.



Tra i listini europei sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,69%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,43%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,37%.



A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 25.994 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,30%, scambiando a 28.633 punti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,28%; con analoga direzione, negativo il FTSE Italia Star (-0,8%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+2,55%), Telecom Italia (+1,00%), Snam (+0,85%) e Campari (+0,51%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -2,61%.



Sotto pressione Stellantis, che accusa un calo dell'1,93%.



Scivola Recordati, con un netto svantaggio dell'1,02%.



Sottotono Nexi che mostra una limatura dello 0,77%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ferragamo (+5,99%), Bff Bank (+2,02%), Webuild (+1,38%) e ENAV (+1,27%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Mutuionline, che continua la seduta con -8,50%.



Pessima performance per FILA, che registra un ribasso del 4,76%.



Sessione nera per Esprinet, che lascia sul tappeto una perdita del 3,35%.



In caduta libera Salcef Group, che affonda del 2,93%.