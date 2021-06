Negativa Ferrari, Goldman Sachs taglia il rating

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Seduta drammatica per il cavallino rampante di Maranello, che si posiziona a 169,4 con una discesa del 2,67%. Gli analisti di Goldman Sachs hanno tagliato Ferrari da buy a sell, riducendo il target price da 192 a 170 euro.



Giovedì scorso la società aveva reso noto che Benedetto Vigna è stato nominato amministratore delegato. Il manager di STMicroelectronics entrerà in carica il primo settembre. La notizia non aveva però scaldato il titolo, che aveva terminato le contrattazioni a -2,65%.



Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 168,2 e successiva a 167. Resistenza a 174,4.