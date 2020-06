Nber, USA in recessione già da febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laquando si è raggiunto il picco dell'iniziata nel giugno 2009 ed è iniziato il calo e la conseguente recessione attuale.A dirlo è il, ente di ricerca indipendente e uno dei più autorevoli think tanks economici a livello internazionale il cui Comitato di ricerca analizza e registra la cronologia dei picchi e delle depressioni dei cicli economici statunitensi."Questa è una recessione, anche se dovesse rivelarsi breve", spiega il Nber in una nota, evidenziando che ", la più lunga della storia dei cicli economici statunitensi risalente al 1854", dato che supera il precedente primato di 120 mesi da marzo 1991 a marzo 2001.Secondo le analisi del comitato, il picco dell'attività economica trimestrale si è verificato nel quarto trimestre 2019, mentre il picco mensile (febbraio 2020) si è verificato in un trimestre diverso (2020 Q1) rispetto al picco trimestrale.