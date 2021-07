NB Aurora, sottoscritto accordo per acquistare il 30% di Comet

Giovedì 8 Luglio 2021, 08:00

(Teleborsa) - NB Aurora, quotata sul mercato MIV - Segmento Professionale e specializzata nell'acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, ha sottoscritto contratto che prevede che la controllata NB Aurora Holdings (direttamente o mediante una newco) acquisti il 30% del capitale sociale di Comet. Le quote sarebbero acquisite dal socio unico BHF S.r.l. a fronte di un corrispettivo di circa 36 milioni di euro, comprensivo dei costi di transazione.

L'investimento di NB Aurora in Comet avverrà facendo integralmente riscorso a mezzi propri, sottolinea la società, e fino al 31 dicembre 2021 NB Aurora Holdings avrà il diritto di sindacare, a veicoli gestiti dallo stesso Neuberger Berman Group, una quota di minoranza dalla stessa detenuta nella newco.

Comet, fondata nel 1980 dalla famiglia Bernini che controlla e gestisce la società, è leader in Italia nello sviluppo e produzione di mescole tailor-made in gomma organica, silicone e fluorosilicone. Negli ultimi anni, Comet ha continuato ad investire per ampliare il proprio knowhow e portafoglio prodotti, anche attraverso l'acquisizione nel 2016 di Laborsil e la realizzazione nel 2015 del nuovo impianto produttivo di Coccaglio (BS).