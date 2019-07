NB Aurora, FII e PM&Partners cedono La Patria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, leader italiano nei servizi di vigilanza, passa nelle mani di una società controllata da fondi gestiti da A&M Capital Partners Europe LLP. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF, quotata in Italia sul MIV – Segmento Professionale con l'obiettivo di investire in piccole e medie imprese non quotate, con riferimento alla partecipazione del 44,55% detenuta in(FII), ecomunicano che è stato firmato un accordo vincolante per la cessione della totalità del capitale sociale diFII e PM&Partners SGR avevano co-investito in La Patria nel 2012 acquisendone la maggioranza del capitale sociale. Nel dettaglio, la quota ceduta pari al 100% di La Patria, comprende quella detenuta da FII pari al 32,4% (di cui il 14,4% di pertinenza di NB Aurora), quella detenuta da fondi gestiti da PM&Partners SGR (pari anch'essa al 32,4%) e la restante quota in mano agli investitori industriali originari e all'Amministratore Delegato Andrea Monti.L'operazione prevede per NB Aurora il diritto a ricevere distribuzioni da FII per un valore stimato di ca. Euro 6,1 milioni a fronte di un valore d'iscrizione (in trasparenza) nel bilancio di NB Aurora di ca. Euro 4,9 milioni per una plusvalenza stimata in ca. Euro 1,2 milioni.Il fair market value totale al 31 dicembre 2018 delle sette partecipazioni residue in portafoglio di NB Aurora (escludendo Forgital per la quale è stata firmato un contratto vincolante) è pari a ca. Euro 58 milioni, di cui Euro 33 milioni di competenza dell'investimento effettuato in Club del Sole e ca. Euro 25 milioni di competenza delle partecipazioni detenute attraverso l'investimento in FII.