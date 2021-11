NB Aurora e F&P4BIZ sottoscrivono ulteriore aumento di capitale di BluVet

(Teleborsa) - NB Aurora, quotata su Euronext MIV Milan - Professional Segment e specializzata nell'acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, e il veicolo di investimento controllato da F&P4BIZ hanno concluso un'ulteriore operazione di aumento di capitale in BluVet, gruppo attivo nell'acquisto e nella gestione di cliniche e ospedali veterinari. L'operazione prevede l'immissione di ulteriori 8 milioni di euro di capitale nella società, di cui 4,2 milioni di pertinenza di NB Aurora e 1,4 milioni di NB Aurora Co-Investment Fund, per il tramite del veicolo interamente controllato Blu Club Srl e facendo ricorso esclusivamente a mezzi propri, ed 2,4 milioni di F&P4BIZ. Ad oggi, NB Aurora e NB Aurora Co-Investment Fund hanno investito circa 15,5 milioni di euro. Un'operazione analoga era stata fatta nel luglio 2021.

"I risultati ottenuti negli ultimi mesi, con l'ingresso di 11 cliniche d'eccellenza nel gruppo BluVet, confermano il valore del progetto, soprattutto in relazione alla creazione di una rete d'eccellenza di centri specialistici veterinari, che riteniamo abbia importanti margini di sviluppo all'interno del panorama delle cure veterinarie in Italia", ha commentato Patrizia Micucci, Managing Director di NB Aurora.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro che assieme al management di BluVet stiamo portando avanti in un contesto di grande entusiasmo e impegno da parte di tutti, sia sul fronte dell'M&A che dei processi di integrazione ed efficientamento delle strutture veterinarie, grazie anche alla digitalizzazione dei processi e all'adozione delle best practice di gestione industriale", hanno aggiunto Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori e partner di F&P4BIZ.

