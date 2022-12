NB Aurora co-investe in OPA su Finlogic con 16 milioni di euro

Venerdì 16 Dicembre 2022, 08:00







(Teleborsa) - NB Aurora, veicolo di permanent capital quotato sul Euronext MIV Milan che investe in PMI non quotate, ha sottoscritto un accordo vincolante di co-investimento con Credem Private Equity SGR per l'acquisizione di Finlogic, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology, mediante il lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic, ad un prezzo unitario per azione pari a 12 euro per azione. L'operazione è già stata comunicata da Credem il 6 dicembre 2022.



Nell'ambito dell'operazione, l'accordo di co-investimento fa seguito alla sottoscrizione di un accordo quadro vincolante tra Credem e BF Capital S.r.l., attuale azionista di controllo della società finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Finlogic da parte di un veicolo societario partecipato da Credem e nel cui capitale sociale NB Aurora Holdings co-investirà indirettamente tramite un veicolo neo-costituito e controllato dalla stessa.



L'investimento di NB Aurora Holdings sarà pari a circa 16 milioni di euro (inclusi i costi di transazione e il run-rate dei costi).