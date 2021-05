4 Maggio 2021

(Teleborsa) - Navigazione Montanari, operatore storico dello shipping italiano specializzato nel trasporto marittimo per i settori petrolifero e petrolchimico, ha ricevuto un finanziamento di circa 35 milioni di euro da illimity Bank per il rinnovo della flotta del gruppo. Il finanziamento, della durata di 6 anni, è stato erogato a favore di Euromont Shipping S.p.A. (interamente controllata da Navigazione Montanari) ed è assistito da SACE attraverso Garanzia Italia.

Grazie al finanziamento, Navigazione Montanari ha concluso l'acquisto di due tankers (dotate di motori elettronici che regolano la combustione in modo da minimizzare l'impatto ambientale) che, sostituendo alcune navi con maggiore anzianità dismesse nel corso dell'anno precedente, permetteranno alla società di proseguire il rinnovamento della flotta.

"Siamo particolarmente soddisfatti di condividere il piano di investimenti con illimity, istituto giovane e dinamico che ha intelligentemente colto l'importanza strategica del settore armatoriale nella ripresa economica nazionale ed internazionale", ha commentato Corrado Montanari, presidente del gruppo Navigazione Montanari.

"Siamo molto orgogliosi di sostenere il piano di investimenti di un player storico dello shipping italiano come Navigazione Montanari - ha dichiarato Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione SME di illimity - Lo shipping, in generale, è un settore di particolare rilevanza, rappresenta l'ossatura del commercio e la sua ripartenza è un segnale positivo per l'intero ecosistema economico".