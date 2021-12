Navigator, bene proroga ma serve tavolo confronto

Venerdì 17 Dicembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Felsa, Nidil e Uiltemp valutano "positivamente" la previsione di una proroga di 4 mesi per i navigator, in continuità con gli attuali contratti, contenuta nella legge di conversione del Dl 152/21 recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, oggi in discussione alla Camera.



"Confermiamo però la necessità di aprire urgentemente un tavolo di confronto con il ministero del Lavoro - dicono - necessario per condividere le soluzioni più utili a valorizzare le competenze acquisite da questi lavoratori nell'ambito del più ampio sistema delle politiche attive pubbliche, anche con riferimento al piano di rafforzamento dei centri per l'impiego. Pertanto permane lo stato di agitazione dei lavoratori fino ad una soluzione positiva della loro vertenza".