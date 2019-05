Nave Trieste, varata la più grande nave militare italiana dal dopoguerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È scivolata verso il mare accompagnata dall'inno di Inno di Mameli tra gli applausi e l'emozione dei presenti.Presenti all'eventoIn tribuna, tra le autorità, anche iL'unità d'assalto anfibio multiruolo e multifunzione rientra nel programma per la tutela della capacità marittima della difesa avviato nel maggio 2015 su decisione di Governo e Parlamento e con i suoiDal punto di vista tecnico raggiungerà unae sarà dotata di un sche utilizza la propulsione elettrica per le andature a basse velocità, in linea con la policy ambientale della Marina Militare ("Flotta Verde"). Sarà dotata diper assicurare l'operatività di un battaglione di 600 uomini e di unGrazie alle sue caratteristiche costruttive e di armamento la nuovasarà in grado di assicurare il trasporto strategico di un numero elevato di mezzi, personale e materiali e di concorrere con la Protezione Civile alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, erogando acqua potabile, alimentazione elettrica e supporto sanitario. L'unità – fa sapere la Marina – potrà inoltre assolvere le funzioni di comando e controllo nell'ambito di emergenze in mare, evacuazione di connazionali e assistenza umanitaria. Il bacino allagabile, lungo 50 metri e largo 15, consentirà, inoltre, alla nave di operare con i più moderni mezzi anfibi in dotazione alle Marine Nato e dell'Unione Europea. Sarà, con sale chirurgiche, radiologia e analisi, gabinetto dentistico e zona degenza per 27 ricoverati gravi (ulteriori ricoveri sono possibili in moduli container opportunamente attrezzati)., dopo il completamento dellecon il sistema di combattimento e la predisposizione per l'eventuale installazione di sistemi missilistici di difesa aerea."È una perfetta sintesi dell'innovazione tecnologica del Paese che deve essere supportata dalla certezza di finanziamenti" ha detto il ministro Trenta.All'arrivo dell'ad di Fincantieri gli operai hanno chiesto "lavoro, lavoro". "Faremo qui le navi che si possono fare – ha detto Bono –. In futuro abbiamo tanti programmi daremo maggiore spazio al cantiere, maggiore possibilità di essere competitivo in futuro".