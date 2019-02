Navale, il più grande cantiere delle Filippine a rischio chiusura con default Hanjin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, il più grande delle Filippine,in seguito ache hanno colpito la controllante coreana(HHIC).La business unit, infatti, avrebbe presentato già a gennaiodopo il, dando vita a quello che è considerato ilaziendale del Paese.Si fa più difficile, dunque, il compito del governo di Manila, impegnato nellaper salvare il cantiere navale situato all'ingresso del Mar Cinese Meridionale. Secondo funzionari governativi,al cantiere di Subic, tra cui aziende nordamericane, tedesche, turche e, il cui coinvolgimento ha destato preoccupazione per la sicurezza nazionale.uscente dell'azienda con sede nelle Filippine, ha annunciato che sarà "se verranno fermate le operazioni di costruzione delle imbarcazioni".Nel frattempo, continua la mobilitazione delleper mettere in piedi il salvataggio, checonsiderando anche l'indotto, mentre ilha ordinato alla Marina delle Filippine di studiare le condizioni del cantiere navale ed individuarein seguito all'erosione di tutto il patrimonio aziendale, lasi è detta, offrendo ai creditori la(swap) per contribuire ad arginare la crisi.