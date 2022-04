NatWest, utile in crescita grazie ad aumento tassi

Venerdì 29 Aprile 2022, 10:45







(Teleborsa) - NatWest ha riportato un utile ante imposte di 1,2 miliardi di sterline nel primo trimestre del 2022, in aumento rispetto agli 885 milioni dell'anno precedente e superiore ai 755 milioni previsti dagli analisti in un consensus compilato dalla banca. L'utile attribuibile del primo trimestre 2022 è stato di 841 milioni di sterline, per un ritorno sul patrimonio netto tangibile dell'11,3%. Il margine di interesse netto (NIM) della banca del 2,46% è stato di 15 punti base in più rispetto al quarto trimestre del 2021, riflettendo principalmente l'impatto dei recenti aumenti dei tassi.



"Nonostante l'ambiente difficile, sono soddisfatto della nostra performance poiché continuiamo a comportarci bene contro la nostra strategia, guidando crescita e rendimenti sostenibili - ha commentato il CEO Alison Rose - Le entrate e i profitti sono sostanzialmente in aumento, i costi sono diminuiti e rimaniamo ben capitalizzati mentre creiamo valore a lungo termine e offriamo un'esperienza bancaria più semplice e migliore per i nostri clienti".