Nattino Holding conferisce azioni Banca Finnat in favore di Holding

(Teleborsa) - Nattino Holding comunica che in data odierna è stato eseguito il conferimento in favore di Holding di tutte le azioni ordinarie di Banca Finnat Euramerica detenute dai diversi componenti del ramo della Famiglia Nattino.



I membri della famiglia, il Cavaliere del lavoro Giampietro Nattino, Arturo Nattino, Andrea Nattino, Giulia Nattino, Paola Nattino, Celeste Buitoni, Giampietro Nattino jr e Paolo Nattino, detengono complessivamente il 68,72% del capitale della Banca.



Per effetto del conferimento, sarà promossa, da parte di una società interamente controllata da Holding, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su tutte le azioni della Banca.