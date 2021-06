Nato, l'America targata Biden torna protagonista

(Teleborsa) - "Voglio che l'Europa sappia che gli Stati Uniti ci sono. Come nella Seconda Guerra Mondiale". Lo ha detto il Presidente Usa Joe Biden durante l'incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg a margine del summit di Bruxelles. L'America targata Biden - alla sua prima partecipazione nella nuova veste - torna, dunque, protagonista. "Una Nato forte è un bene per l'America e un bene anche per l'Europa".

Soprattutto in tempi di nuove sfide, come la Russia "che non sta agendo in modo coerente con quanto avevamo sperato, e pure la Cina". Biden elogia poi l'articolo 5, che sancisce che "un attacco a uno Stato membro Nato è un attacco all'intera Alleanza", definendolo un "sacro obbligo".

Messaggio ribadito anche su Twitter: "La nostra alleanza Nato è più forte che mai. Oggi mi unirò ai nostri 29 alleati per discutere la nostra difesa collettiva, compresa quella dall'aggressione russa, le sfide strategiche della Cina, le maligne attività cibernetiche , il terrorismo e il cambiamento climatico".

Arrivando al quartier generale della Nato per il summit dell'Alleanza Atlantica, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha voluto sottolineare l'importanza del summit, che è una "continuazione del G7, fa parte del processo di ricostruzione e della riaffermazione delle alleanze fondamentali degli Usa che erano state come dire indebolite dalla precedente amministrazione. Pensate che la prima visita del presidente Biden è in Europa, provate a ricordarvi la prima del visita del Presidente Trump" (in Arabia Saudita, ndr). "Siamo qui anche per la riaffermazione dell'Ue. L'Unione europea più forte significa una Nato più forte", ha detto.