Natale, l'85% degli italiani compra con il cellulare

(Teleborsa) - In Europa gli smartphone sono ormai diventati a tutti gli effetti dispositivi per effettuare acquisti, una pratica ormai da ritenersi "normale" come per lo shopping fisico. L'80% dei cittadini europei utilizza i propri dispositivi mobili per fare shopping, il 41% lo fa spesso o addirittura sempre. E' la fotografia scattata dall'indagine pan-europea European Mobile Commerce Study a cui hanno preso parte oltre 18.000 partecipanti, studio realizzato da Mastercard in collaborazione con la società di ricerche di mercato Innofact.L'Italia conferma la propria propensione verso gli acquisti via mobile e pagamenti smart. L'85% degli italiani ha dichiarato di utilizzare i propri dispositivi mobile per fare shopping. Il 34% lo usa sempre addirittura spesso e il 14% sempre.e subito dietro a Spagna e Irlanda, l'Italia è il Paese con la più alta attitudine dei propri cittadini al mobile shopping.Il 43% degli Italiani infatti, ben al di sopra della media europea (39%), usa lo smartphone per acquistare una (27%) o più volte (16%) a settimana. Inoltre, 4 italiani su 5 (80%) usano le diverse app dedicate sul proprio smartphone per fare shopping, superando la media europea del 75%. La maggior parte degli italiani (il 62%) utilizza da due a cinque app.