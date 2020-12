© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Soltanto ilrappresentano unaper le attività di ristorazione che resteranno chiuse dal 24 dicembre al 6 gennaio. Un danno che amplifica le ingenti difficoltà di un settore tra i più penalizzati dalle restrizioni per contenere i contagi. Dopo lele attività di ristorazione dal 26 ottobre scorso devono abbassare le serrande alle ore 18 e ridurre da 6 a 4 le persone per ogni tavolo anche nelle zone arancione nonostante lo scrupoloso rispetto dei protocolli per la sicurezza che hanno comportato investimenti e riduzione dell'offerta per assicurare ilsollecitaper definire una serie di robusti interventi strutturali in una logica sistemica per dare prospettiva a un settore vitale per l'intera economia italiana. Non meno importante la definizione di un chiaro quadro su tempi e modalità delle riaperture dopo le festività natalizie.Elaborate, per questo, una serie di proposte sulle quali costruire un percorso diesenzione fiscale per tutto il 2021 e transizione da definire con l'Agenzia delle Entrate per una dilazione del pagamento delle imposte; risorse a fondo perduto per la ristorazione e per le attività di filiera diretta, dalla produzione primaria alle industrie alimentari e delle bevande, e per le attività di filiera indiretta, dalle tintolavanderie ai fotografi; riduzione del costo del lavoro, ampliamento del plafond di credito da 30mila euro, su richiesta, assistito da garanzia pubblica ed allungamento del periodo di rimborso;degli affitti in aggiunta al credito d'imposta.