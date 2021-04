12 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Nasce ZERO, il nuovo Acceleratore di start-up in ambito Cleantech, che fa parte della rete di acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti ed ha l'obiettivo di supportare in 3 anni la crescita di 30 startup e PMI innovative italiane e realtà internazionali che desiderano sviluppare il proprio business aprendo una sede operativa in Italia.

Partecipa all'iniziativa quale main partner Eni, grazie alla Scuola d'Impresa Joule nata per promuovere l'imprenditorialità innovativa e sostenibile, mentre Acea, Maire Tecnimont e Microsoft Italia intervengono in qualità di corporate partner.

Il programma di accelerazione sarà gestito da LVenture Group ed Elis, che investiranno assieme a CDP Venture Capital Sgr nelle startup selezionate. La dotazione iniziale è di 4,6 milioni di euro, cui seguiranno ulteriori 1,8 milioni di euro sottoscritti per i successivi follow-on post-accelerazione.

L'Acceleratore ZERO selezionerà le migliori startup e PMI innovative che sviluppano progetti e soluzioni tecnologiche finalizzate a minimizzare l'impatto carbonico, agevolare la riduzione delle emissioni, ottimizzare il ciclo dei rifiuti, velocizzare i processi di transizione energetica e favorire l'economia circolare.

La call sarà aperta a partire dal 14 aprile 2021 sul sito www.zeroacceleratorcleantech.com. Ciascuna startup selezionata parteciperà ad un percorso di accelerazione della durata di 5 mesi, con il supporto di mentor, di corporate partner del progetto e di investitori selezionati. Sede fisica del programma sarà l'area di coworking di Joule, la Scuola di Eni per l'Impresa, nell'area Gazometro di Roma Ostiense.