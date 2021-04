26 Aprile 2021

(Teleborsa) - Nasce SACE Education, un hub formativo che offre alle imprese italiane un sostegno innovativo e gratuito, per ripensare le proprie strategie di gestione del rischio e favorire una cultura interna in materia sostenibilità e digitalizzazione. Con questa proposta SACE amplia e rafforza la sua mission a supporto della crescita del Sistema Paese, offrendo un accompagnamento a 360° rivolto non solo al mondo delle imprese e dei professionisti, ma anche alle future generazioni.

SACE Education è l'evoluzione di Education to Export, un programma che dal 2018 fornisce una formazione profilata e gratuita alle PMI e al mondo dei professionisti e che, nell'ultimo anno, ha raggiunto il numero di 55mila utenti, oltre 200 ore di formazione erogate, più di 80 webinar realizzati e ben 8 progetti formativi avviati.

Fra le molte novità gli Industry Edu-lab, laboratori di lavoro e di confronto tra imprese accomunate da affinità settoriali per discutere della ripartenza post pandemia, il secondo ciclo di webinar #RipartireSicuri, rivolto al mondo delle imprese per approfondire le sfide dell'internazionalizzazione, l'Export Champion Program, programma progettato in partnership con LUISS per approfondire le opportunità per il Made in Italy nei Paesi del Golfo, la seconda edizione del programma Women in Export che quest'anno vedrà anche il lancio di borse di studio al femminile finanziate da SACE.

"Per rispondere alle complessità del nuovo contesto economico e supportare in maniera efficace la ripartenza del nostro Paese abbiamo rafforzato la nostra offerta formativa sviluppandola lungo tre direttrici: accanto alla formazione all'export e all'internazionalizzazione, che rimane il pilastro della nostra value proposition, abbiamo sviluppato nuove progettualità per supportare la transizione green e digitale delle nostre imprese sia in Italia che all'estero e lo sviluppo infrastrutturale del nostro paese", ha spiegato Mariangela Siciliano, Responsabile SACE Education, aggiungendo "la terza grande novità di quest'anno è il lancio di Sace Academy, attorno a cui ruoterà la nostra formazione accademica, erogata in collaborazione con alcune delle principali università italiane e rivolta a neolaureati e giovani professionisti sulle cui competenze si gioca oggi il futuro dell'Italia e la nostra competitività nel mondo"'.