Nasce Opportunity Center Event: hub innovativo per imprese e sviluppo

(Teleborsa) - "Opportunity Center Event sarà un hub di competenze, saperi e innovazione che contribuirà allo sviluppo socio-economico del territorio attraverso la messa in campo di azioni specifiche per le piccole, medie e grandi aziende, al fine di aprire loro il mondo delle opportunità che possono favorire la crescita economica e competitiva". Lo ha detto Riccardo Iuzzolino, presidente della Fondazione Cultura&Innovazione, presentando "Opportunity Center Event", l'evento destinato a imprese, professionisti, enti di ricerca, università, scuole e istituzioni che si terrà a Napoli dal 30 novembre al 1° dicembre. L'evento, organizzato da Fondazione C&I, sarà patrocinato da Regione Campania e Anpal Servizi.

"Vogliamo incentivare lo scambio di fabbisogni, idee e conoscenze valorizzando le migliori esperienze e condividendo risultati, strategie e opportunità a beneficio di tutto il sistema imprenditoriale".

"Il sistema produttivo è in una fase di cambiamento strutturale ed è importante cogliere le nuove opportunità che il sistema economico nazionale offre allo scopo di attivare un cambiamento che coinvolga l'intera strategia aziendale, riconfigurandone l'asset interno e di mercato. Le aziende - ha spiegato Iuzzolino - potranno scoprire gli strumenti finanziari più opportuni e/o dar vita a percorsi di formazione, innovazione e tirocinio in partenariato con gli istituti scolastici superiori di settore".

Un'azione che non può che partire dalle scuole. "In un contesto così dinamico cresce l'importanza di una formazione adeguata e coerente alla richiesta di offerta delle nuove professioni future. Per questo motivo attraverso la costituzione di un "Corner delle Competenze", istituito all'interno delle istituzioni scolastiche, sarà possibile intercettare le potenzialità dei giovani e - ha concluso il Presidente della Fondazione Cultura&Innovazione - fare incontrare necessità aziendali e mondo del lavoro".

In questo contesto, alla presentazione - moderata dalla giornalista Mariù Adamo - è intervenuto Marzio Honorato, attore di teatro e di cinema e testimonial della manifestazione, allo scopo di dare enfasi alle discipline del teatro, del cinema e dell'audiovisivo nella scuola e tra i giovani, quale settore di sviluppo per le soft skills dei ragazzi, unitamente alle specifiche filiere produttive a esso legate.