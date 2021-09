Nasce Gridspertise, la società di Enel per la trasformazione digitale delle reti

Giovedì 23 Settembre 2021, 16:45

(Teleborsa) -

Arriva Gridspertise, la società del Gruppo Enel dedicata alla trasformazione digitale delle reti elettriche. Un gioco di parole che sintetizza la sua mission, trasferire l'expertise del Gruppo Enel nella gestione delle reti intelligenti, sostenibili e affidabili per tutti.

Interamente controllata da Enel, attraverso Enel Global Infrastructure and Networks, la nuova business unit farà leva sulle competenze di Enel per collaudare, valutare e implementare su larga scala le migliori tecnologie per la gestione di reti elettriche intelligenti in tutto il mondo, al fine di fornire soluzioni collaudate ai Gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) di qualsiasi dimensione a livello mondiale. Fornirà l'accesso a soluzioni sostenibili e all'avanguardia per la trasformazione delle reti di distribuzione dell'elettricità in tre aree principali: misurazione e digitalizzazione grid edge, digitalizzazione delle infrastrutture di rete, digitalizzazione delle field operations.

"Siamo orgogliosi di lanciare Gridspertise, a cui affidiamo il nostro solido patrimonio di trasformazione delle reti di distribuzione in smart grid in tutto il mondo", ha affermato Francesco Starace, CEO e Direttore Generale di Enel, all'evento di presentazione di Gridspertise, ricordando che "Enel ha una grande esperienza ed è stata la prima utility ad aver completamente digitalizzato la propria rete".

"Abbiamo pensato di creare una nuova società per consentire a tutto il settore di trarre vantaggio dalla nostra esperienza", ha spiegato Starace.

"Da qui ai prossimi anni emergerà con chiarezza che si troviamo nel bel mezzo di una transizione, che è molto veloce rispetto a quelle sperimentate sinora", a detto il Ceo Di Enel, aggiungendo che "la transizione energetica deve basarsi su elettricità rinnovabile distribuita in modo efficiente da reti intelligenti, aperte a tutti i player del settore energetico disposti a costruire con noi un futuro interamente elettrico. Starace ha parlato di due fasi della transizione: una prima fase verso la decarbonizzazione; una seconda fase verso l'impiego di energia per altre applicazioni, ad esempio la mobilità elettrica. Un cambiamento epocale che - ha sottolineato - "si ripercuote inevitabilmente sulle reti di distribuzione, che dovranno cambiare il modus operandi, essere riprogettate per migliorarne la qualità".

Antonio Cammisecra, Direttore della business line Enel Global Infrastructure and Networks, ha dichiarato che questa nuova iniziativa "raccoglie le competenze uniche che Enel ha maturato digitalizzando progressivamente in tutto il mondo le sue reti costituite da oltre 2,2 milioni di km di linee elettriche, monitorate da centinaia di migliaia di punti di telecontrollo". Il manager ha poi ricordato che il Gruppo vanta un'esperienza ventennale negli smart meters, con 44 milioni di dispositivi attivi connessi alle sue reti, ed una gestione digitale efficiente di oltre 30 milioni di field operations eseguite ogni anno nelle 13 società di distribuzione attive in otto paesi.

"La mission di Gridspertise è diventare il partner di fiducia per i DSO di tutto il mondo. La società aiuterà le società di distribuzione elettrica di qualsiasi dimensione e in qualsiasi regione nel roll-out di soluzioni di smart grid integrate al fine di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di utenti della rete e clienti finali di elettricità", ha affermato Robert Denda, CEO di Gridspertise.

La nuova società sarà focalizzata sui mercati dell'Europa e dell'America Latina, dove Enel ha già una presenza consolidata, ma punta anche ad espandersi in Nord America ed Asia-Pacifico, dove nel breve termine sarà l'investimento in smart grid a trainare i progetti di upgrade delle infrastrutture.

In occasione dell'evento, sono stati presentati anche il logo e la corporate identity di Gridspertise, che intendono esprimere la visione, la missione e la personalità della società attraverso un marchio dinamico, fresco e nativamente digitale. Contestualmente sono stati inaugurati anche il sito web e i canali social della società tramite cui clienti e potenziali clienti potranno ricevere immediata assistenza.