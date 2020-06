Nasce Feelera, start up che traccia la filiera sostenibile con la blockchain

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nasce, la start up innovativa che dà identità alladelle aziende, certificandola con trasparenza su qualità eLe imprese, attraverso Feelera e i suoi strumenti integrati sulla, possono mappare e identificare i soggetti che fanno parte della loro filiera, validando le informazioni raccolte e garantendo che isiano unici,e di valore. In questo modo, ogni prodotto racconta il proprio ciclo di vita, attraverso un insieme personalizzabile di indicatori che possono comprendereutilizzata per la produzione, la CO2 emessa e le materie prime riciclate.Feelera è anche stata riconosciuta Società Benefit per il suo impegno a incentivare e supportare gli imprenditori a fissare e realizzare insieme ai fornitori obiettivi comuni di, integrando nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.L'assistenza giuridica e fiscale è stata fornita dal team, guidato dai partner Francesco Inturri e Francesco Marconi.