Nasce a Torino il primo Master in Insurance Innovation

(Teleborsa) -, il primo percorso formativo in Italia dedicato all'innovazione e alla creazione dei mestieri del futuro in ambito assicurativo cheIl corso nasce dalla partnership tra eccellenze in ambito accademico (Scuola di Management ed Economia di Torino, il Politecnico di Torino ed il Collegio Carlo Alberto, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, fondato in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino),(Compagnia di San Paolo) e del(Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Vita e Reale Mutua), ed èprovenienti da tutto il territorio nazionale.L'iniziativa, la prima nel panorama formativo italiano, avrà un: innovazione di prodotto e di processo, intelligenza artificiale, nuove metodologie di lavoro, sostenibilità, collaborazione e creazione di nuove opportunità di business attraverso start-up, attive nei settori fintech ed insurtech.Il Master intende coniugare elementi quantitativi di analisi dei dati, machine learning, Internet of Things, cybersecurity, con competenze manageriali, normative e di organizzazione digitale., a fianco di professori universitari di fama internazionale.Il percorso si completerà conlaboratori informatici e innovation lab, per rafforzare l'approccio operativo e lo scambio di conoscenze attraverso il rapporto fra professionisti del settore accanto a neolaureati. Infine, è prevista un'esperienza di stage di 500 ore presso le aziende partner, nelle aree di maggior interesse dei singoli partecipanti., in grado di diventare attori del cambiamento nel business assicurativo e di intraprendere nuovi percorsi professionali.lo sviluppo prodotti ed i canali digitali, il marketing, le nuove metodologie di lavoro, l'artificial intelligence ed i data analytics, le operations, la gestione sinistri, l'asset allocation, la misurazione del rischio e la gestione del capitale nonché la possibilità di entrare a far parte di realtà imprenditoriali come start up attive nei settori fintech ed insurtech.