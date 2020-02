Nasce a Roma in via Barberini il primo Bitcoin Café d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo Netflix e Amazon,anche per ospitare il. Un'iniziativa promossa dalla societàcon il suo fondatore e padre del progetto, insieme a, società di broker immobiliari specialisti nel settore del retail che ha scelto via Barberini, nel cuore della Capitale, peril primo bar dove si potrannoIl Bitcoin Cafèdove sarà possibilesu un paniere di criptovalute (oltre ici saranno anche) esulla piattaforma per vivere un'esperienza di piena condivisione con gli altri utenti.è previsto inoltre il, un appuntamento che servirà per fare il punto con i massimi esperti mondiali sulle prospettive delle criptovalute.