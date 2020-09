Nadef, Gualtieri: manovra da 40 miliardi, rimbalzo del Pil nel 2021 a +6%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Manovra datra fondi in anticipo dele margine diin bilancio. Ad annunciarlo è il ministro dell'Economiache ieri sera intervista a DiMartedì su La7 ha parlato dell'accordo raggiunto dalla maggioranza sulla: "abbiamo deciso che l'anno prossimo faremo un'espansione fiscale significativa. Perché mentre il deficit tendenziale sarebbe del 5,7% lo portiamo al 7, quindi significa che mettiamo un'espansione fiscale e il Ricovery plan".Tradotto, spiega Gualtieri, vuol dire "piùe sostegno agli investimenti privati che innanzitutto serviranno per la crescita e a rendere strutturale"."Oggi – ha aggiunto il ministro Gualtieri – abbiamo deciso i saldi. Cioè lo spazio di politica fiscale, e abbiamo seguito anche le indicazioni che vengono dalle, cioè di non sospendere troppo presto lo stimolo all'economia". Il ministro dell'Economia ha parlato anche di– "vogliamo rendere il nostro sistema più semplice, più equo e che sostenga di più il lavoro e chi produce" – e ha assicurato che verranno cambiate leanche se non ha dato dettagli.Secondo alcune indiscrezioni nel Nadef il rapportoè stimato al 10,8% nel 2020 – ma scenderà nel 2021 al 7% programmatico come anticipato dal ministro con un'espansione di 1,3 punti rispetto al tendenziale, al 4,7% nel 2022 e al 3% nel 2023 – mentre ilatteso per quest'anno è delcon unalnel 2021.La Nota di aggiornamento di economia e finanza dovrebbe essere presentata oggi e approvata indomenica.