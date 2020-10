Nadef, Corte Conti: previsioni PIL condivisibili ma focus su rientro debito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il, sui livelli pre-crisi apparecon gli andamenti rilevati fino ad ora, anche se soggetti nel breve termine a". Così le Sezioni riunite dellanelladepositata presso Le Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato.derivante dalla diffusione della pandemia richiede che ledal documento programmatico riescanoa svolgere un ruolo di, oltre che pubbliche, necessarie per una ripresa duratura.per investimenti risultano perciò essere elementiper "porre a disposizione dell'operatore pubblico non solo un adeguato ammontare di risorse, ma anche di capacità tecniche che rendano efficaci le scelte da assumere nei diversi contesti". Oltre alpubbliche - si sottolinea - non si potrà inoltre prescindere dall'inversione di tendenza degli"Con la Nota da un lato si precisa la dimensione dello sforzo programmato, dall'altro si delinea un possibile percorso di rientro con la piena estensione dell'analisi al biennio 2022-23 (periodo che in ragione della situazione emergenziale non era stato considerato nelle valutazioni di primavera)", osserva la Corte sulle prospettive di ripresa. Secondo le previsioni, ilsalirebbe infatti nel 2020con un aumento di circa 2,5 punti percentuali rispetto alle previsioni del Def (155,7%), motivando così la creazione di uncon il "Decreto Agosto" e unConfermata inveceprevista a partire dal. "Considerando le correzioni previste per il triennio 2021-23 l'indicatore dovrebbe flettere di 6,5 punti complessivi nel triennio 2021-23 e scendere quindi fino al 151,5% a fine periodo", continua la Corte.Nella Nota di aggiornamento si ribadisce, inoltre, l'obiettivo già enunciato nel DEF di aprile dinel corso del prossimo decennio nella. A questo proposito, la Corte avverte che è necessario considerare, nel processo di graduale rientro, che la finanza pubblica italiana è continuamente. "Le eccezionali condizioni accomodanti della politica monetaria unica fanno sì che, attualmente, il costo marginale a cui il nostro Paese è in grado di collocare i titoli del debito pubblico sia, largamente al di sotto dell'onere medio implicito dello stock di debito", ricorda la Corte, indicando che "in una prospettiva di, l'inevitabile e fisiologico rialzo dei tassi, potrà avvenire, almeno per un certo periodo, in un contesto di" e che "si tratterà di valutare in che misura il nostro sistema economico possa essere in grado diora prospettato".