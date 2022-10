N26, si allarga la perdita nel 2021. Investimenti per migliorare sicurezza

(Teleborsa) -, banca a misura di smartphone e società di punta del fintech tedesco, ha chiuso il 2021 conin aumento del 50,3% a 182,4 milioni di euro (121,3 milioni di euro nel 2020), mentre isono cresciuti del 67%, raggiungendo i 120,3 milioni di euro (72,1 milioni di euro nel 2020). La società ha anche registrato oltre 1 milione disu base annua, raggiungendo gli 8 milioni totali, mentre i clienti in grado di offrire margini rilevanti in termini di crescita economica hanno superato i 3,7 milioni.La società ha comunque continuato a perdere soldi, con ilnegativo per 172,4 milioni di euro, in peggioramento del 14% rispetto ai -150,7 milioni di euro del 2022. Di questa somma, 28,2 milioni di euro provengono da perdite nelle operazioni fuori dall'Unione Europea, area che N26 ha iniziato ad abbandonare.Nel novembre 2021, N26 ha annunciato la sua uscita dal mercato statunitense per. La strategia di internazionalizzazione a medio termine "continuerà a rafforzare la presenza dell'azienda nei principali mercati europei, e in particolare in Germania, Francia, Italia e Spagna", ha sottolineato oggi.L'aumento della perdita deriva anche dagli, tra cui quelli relativi ai sistemi di controllo e all'assunzione di nuovo personale, con l'obiettivo di rafforzare le principali funzioni aziendali, generando un aumento delle spese amministrative rispetto all'anno precedente.L'anno scorso,(l'autorità tedesca che supervisiona il sistema finanziario) ha impostodi N26 per affrontare "le carenze nella gestione del rischio per quanto riguarda l'IT e la gestione dell'outsourcing".Oggi N26 sottolinea che gli investimenti porteranno "". Contestualmente, la banca ha iniziato il proprio percorso di transizione verso la forma societaria di holding finanziaria."Nel 2021 ci siamo concentrati sulla- ha commentato Jan Kemper, Managing Director e COO/CFO di N26 - I ricavi annuali sono cresciuti e abbiamo aumentato significativamente la nostra base di clienti premium. Nel 2021 abbiamo anche registrato undel 52% a 6,1 miliardi di euro, ottenendo ulteriori flussi di entrate che ci renderanno ancora più resilienti in futuro".