Myllennium Award 2024, al via la selezione delle migliori startup under 30

Torna lo Startup Day del Myllennium Award 2024, la giornata-evento dedicata alle presentazioni, valutazioni e selezioni da cui emergeranno le migliori startup under 30 dedicate a progetti ad elevato contenuto tecnologico e innovativo, a forte impatto sociale sulle comunità e a iniziative che rappresentano un’innovazione nel mondo dello sport.

Nella Sala Eventi del Talent Garden a Roma, giovani startupper candidati e preselezionati grazie ai migliori requisiti richiesti, hanno presentato il proprio business model con uno speech di fronte ai membri dei Comitati Tecnico-Scientifico di sezione. La giornata di valutazioni è finalizzata alla selezione dei migliori progetti e i vincitori che saranno annunciati e premiati con contributi in denaro, opportunità professionali e formative in occasione della celebrazione del Myllennium Awards 2024, il prossimo 10 luglio, sul palco di Villa Medici.

Le categorie

MyStartup è la sezione del premio dedicata alle startup ad elevato contenuto tecnologico e innovativo, guidate da imprenditrici e imprenditori di età inferiori a 30 anni. Alla migliore verranno assegnati: un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 euro; un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway; servizi di consulenza e di supporto strategico, con affiancamento di due settimane insieme ad Alchimia Spa; percorso di affiancamento “Market Ignition” con Zest Investments.

MySocialimpact premia la migliore idea d’impresa o startup guidata da giovani il cui business model presenti soluzioni innovative ad alto impatto sociale sulla comunità. Sarà riconosciuto, con un premio in denaro di 10.000 euro e un viaggio a Boston per il programma Boston Innovation Gateway, il progetto che propone, in modo innovativo e autentico, soluzioni nuove o già esistenti in diversi settori, quali Salute, Cambiamento Climatico, Energia Pulita e Accessibile, Istruzione di Qualità, Città e Comunità Sostenibili, Cibo e Agricoltura.

MySports premia la miglior startup o progetto d’impresa che rappresenti un’innovazione nel mondo dello sport, una nuova tecnologia, un nuovo modello di business per le società sportive, un servizio digitale a supporto di atleti o tifosi.

Al miglior progetto verranno assegnati: un premio per la fase di seed-money pari a 10.000 euro; un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway; un percorso di affiancamento “Market Ignition” con Zest Investments.

Da dieci anni il Myllennium Award ha premiato 306 talenti provenienti da tutta Italia con concreti riconoscimenti per il futuro professionale e formativo di giovani under 30.