MutuiOnline, Intesa Sanpaolo taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a(da 36,4 euro) ilsu Gruppo MutuiOnline, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha pubblicato i risultati del primo semestre 2022 e ha annunciato l'acquisizione dei portali Rastreator e LeLynx per 150 milioni di euro."Nonostante le difficili condizioni di mercato, MutuiOnline ha riportato risultati positivi nel secondo triemstre del 2022, con vendite sostanzialmente stabili e un vivace miglioramento del margine EBITDA - commentano gli analisti - Tuttavia, lo scenario dei mutui è in rapido deterioramento e il terzo trimestre del 2022 dovrebbe essere debole. A settembre, ha acquisito anche Rastreator e LeLynx.fr, due società leader nell'intermediazione assicurativa in Spagna e Francia, una".In questo contesto di rallentamento macroeconomico, Intesa Sanpaolo ha leggermente ridotto le stime sulle vendite e sull'EBITDA per il 2022. Nel 2023-24 ha, ottenendo vendite superiori al 15% rispetto alle stime precedenti con un margine EBITDA del 26,4% nel 2023 e del 26,9% nel 2024.