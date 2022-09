MutuiOnline, Equita taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a(da 43 euro) ilsu Gruppo MutuiOnline, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha pubblicato i risultati del primo semestre 2022 e ha annunciato l'acquisizione dei portali Rastreator e LeLynx per 150 milioni di euro."Idel secondo trimestre 2022 sono stati, sebbene vi siano segnali di prolungata debolezza dei mutui a causa dello scenario macro sfavorevole e dell'aumento dei tassi di interesse - scrivono gli analisti - Questadella società, anche considerando le recenti operazioni di M&A nel settore dell'intermediazione in Spagna (Rastreator) e Francia (Lelynx). Questi sono i, che aprono la strada a MutuiOnline per diventare un leader in Europa".Equita hadi crescita organica a causa dello scenario macroeconomico debole e del mercato dei mutui: per il 2022 ha tagliato l'EPS adjusted del 5%, mentre per il 2023-24 la riduzione è dell'8% in media. Ciò è stato compensato dal contributo dell'M&A, portando a un aumento del 2% in media nel 2022-2024 dell'EPS adjusted.