MutuiOnline, Equita abbassa target price e conferma Buy

Venerdì 25 Novembre 2022, 16:45







(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 35 euro per azione (da 37 euro) il target price su Gruppo MutuiOnline, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, confermando il giudizio sul titolo a "Buy". Gli analisti evidenziano che i risultati del terzo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le attese a livello operativo, mentre le prospettive per il quarto trimestre e il 2023 rimangono piuttosto caute, dato lo scenario incerto a livello macroeconomico e dei tassi di interesse che interessa il mercato dei mutui.



"Rimaniamo fiduciosi nel potenziale di crescita a lungo termine di MutuiOnline, grazie alla diversificazione del business e alla posizione di leadership in Italia, che consentono all'azienda di offrire prestazioni resilienti anche con un mercato dei mutui debole (30/35% dei ricavi) - si legge nella ricerca - Evidenziamo anche le recenti fusioni e acquisizioni in entrambe le divisioni Broking e BPO, che accelerano ulteriormente il potenziale di crescita di MutuiOnline".