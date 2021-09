MutuiOnline, crescita a doppia cifra per ricavi e risultato netto in 1° semestre

1 Minuto di Lettura

Martedì 7 Settembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - Gruppo MutuiOnline - società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie - ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi pari a 158,8 milioni di euro, in crescita del 32,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. La crescita dei ricavi riguarda sia la Divisione Broking (+29,1%), sia la Divisione BPO (+34,5%).



Il risultato operativo registra una crescita del 14,6%, passando da 27,6 milioni euro nel primo semestre 2020 a 31,6 milioni di euro nel primo semestre 2021. Il margine operativo è stato pari al 19,9% dei ricavi, in diminuzione rispetto al 23% di un anno fa. Il risultato netto registra una crescita del 14,9% nel semestre chiuso al 30 giugno 2021, e si attesta a 23,4 milioni di euro nel primo semestre 2021.



Il consiglio di amministrazione di MutuiOnline ha deliberato l'adesione da parte dell'emittente e della propria controllata Centro Istruttorie S.p.A. all'offerta pubblica di acquisto su azioni Cerved Group promossa da Castor Bidco, ritenendo adeguato il corrispettivo offerto da Castor. Verranno portate in adesioni tutte le azioni Cerved detenute, per un totale di 5.862.321 azioni.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)