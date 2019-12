Mutui, volano le domande e le surroghe a novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed in modo anche piuttosto marcato. E quanto emerge dal consuetoaggiornato a novembre 2019.A novembre le richieste dirispetto allo stesso mese del 2018, che segue la robusta crescita di ottobre. "L'irrobustimento del trend in questi ultimi 3 mesi - si segnala - rappresenta un elemento positivo per il mercato dopo 9 mesi improntati alla prudenza".Aumenta anche, che si attesta arispetto al corrispondente mese del 2018). Si tratta dell'importo più elevato registrato a novembre negli ultimi 8 anni.Commentando questo trend,, Executive Director di CRIF, ha spiegato che "il costo del denaro estremamente contenuto e il crollo degli indici Irs registrato negli ultimi mesi sta contribuendo a rendere estremamente appetibile l'accensione di nuovi mutui per sostenere l'acquisto di abitazioni ma, soprattutto, sta nuovamente stimolando la rottamazione dei vecchi contratti di finanziamento ancorati a tassi più elevati rispetto a quelli attuali, spingendo in particolare la componente a tasso fisso".