Mutui, tassi ai minimi storici e record importo medio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Periodo favorevole per il mercato dei mutui. Gli attuali bassi tassi di interesse, già ai minimi storici, alla luce del recente taglio del costo del denaro adottato dalla Federal Reserve statunitense e dell'analogo orientamento promesso dalla Bce, sono, infatti, destinati a rimanere bassi ancora a lungo. Uno scenario che, secondo i dati dell'aggiornati al 31 luglio, ha portato a un'Nel mese di luglio – rileva lo studio – i nuovi minimi dei tassi hanno alimentato ilschizzate aldel totale dal 38,3% del secondo trimestre 2019. Contestualmente vi è stato undal 51,6% registrato nel precedente trimestre. Guardando al trend storico (2006-2019), le richieste di finanziamenti ipotecari per la prima abitazione restano, tuttavia, saldamente in testa (50,7% del totale, 39,3% le surroghe/sostituzioni).massimo dal 2014.La quota coperta dalledall'83% dei tre mesi precedenti. Sia nell'analisi trimestrale (2015-2019), sia in quella storica annuale (2006-2019), laA luglio si è registrato un, assieme a limature per i mutui della durata di 25 anni (al 16,8% dal 18,6%) e quelli di 30 (al 22,7% dal 25,6%).Per quanto riguarda l', vale a dire il nuovo massimo nelle rilevazioni trimestrali che risalgono a gennaio-marzo 2015 (su base annuale è il nuovo top dai 132.628 registrato nel 2014). La ripresa delle surroghe influisce poi sulla lieve crescita della domanda delle fasce di età mature, tra 36 e 55 anni.Nelle rilevazioni annuali il tasso fisso medio (per i finanziamenti a 20 e a 30 anni) è indicato all'1,73% (1,92% nel 2018) e quello variabile allo 0,88% (0,83% nel 2018). Ancora più in basso le indicazioni nelle rilevazioni mensili: a luglio sono stati rispettivamente indicati all'1,4% e allo 0,84%.