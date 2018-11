Mutui, la proposta migliore punta su semplicità e trasparenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unicredit è con Intesa Sanpaolo il maggior player italiano del mercato dei mutui. L'offerta di Unicredit in tema di mutui punta a distinguersi per semplicità e trasparenza, in un momento in cui la competizione tra banche è alta. Le condizioni di mercato (liquidità alta, tassi bassi, prezzo degli immobili molto ribassati rispetto a pochi anni fa) impongono però offerte significativamente distintive.La chiave della semplicità è quella adottata dall'istituto milanese che propone nelle sue agenzie un unico prodotto disponibile per tutte le possibili finalità, come l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile, lo stato avanzamento lavori, momentanee esigenze di liquidità e surroghe.L'altro atout che Unicredit ha scelto di esibire riguarda la trasparenza; obiettivo fondamentale in un mercato a cui si rivolgono clienti senza particolari competenze o attitudini agli strumenti finanziari. La trasparenza viene rivendicata da Unicredit per una struttura di prezzo chiara, con possibilità di scelta per il cliente fra tre opzioni: «Il tasso variabile senza floor, con l'eventuale riconoscimento dell'Euribor negativo al cliente; il tasso variabile con cap al 2%, pensato per la clientela che preferisce questa tipologia di struttura ma vuole al contempo tutelarsi da rialzi dei tassi; infine, il tasso finito, che consente di conoscere fin da subito l'importo della rata», secondo la sintesi offerta dall'Istituto negli spazi di comunicazione al pubblico.Su tutti i mutui Unicredit è possibile beneficiare di tre servizi inclusi che garantiscono maggior flessibilità nei pagamenti a fronte di eventi imprevisti: si tratta di Taglia rata, Riduci rata, Sposta rata.Con il servizio Taglia rata è possibile diminuire pro-tempore l'importo della rata, riducendo la quota capitale fino al 100% per un periodo massimo di 12 mesi. In questo caso, le quote tagliate vengono accantonate in un conto finanziamento su cui maturano interessi, e vengono rimborsate alla fine della sospensione o alla fine del piano, a scelta del cliente.Il servizio Riduci rata consente invece di ridurre permanentemente la rata del mutuo a fronte, ad esempio, di una mutata situazione economica legata a fattori esogeni o endogeni, modificando la durata originaria del mutuo con un allungamento del piano fino a un massimo di 48 mesi rispetto al piano originariamente previsto.Infine, il servizio Sposta rata consente al cliente di tenere sotto controllo sporadici stress economici posticipando fino a un massimo di tre rate, anche non consecutive, che vengono pagate ciascuna alla scadenza immediatamente successiva, allungando il piano di rimborso fino a un massimo di tre mesi. Relativamente a quest'ultimo servizio, in caso di mancato utilizzo, il cliente viene premiato con un bonus consistente nell'azzeramento della quota interessi sulle ultime 3,6 o 9 rate del piano a seconda della durata, rispettivamente fino a 10, 20 o anche oltre 20 anni.Unicredit punta anche a offrire servizi di consulenza ai potenziali acquirenti di immobili. Presso le sue agenzie è infatti possibile richiedere il Voucher Mutuo, un servizio pensato per garantire anticipatamente la sicurezza di ottenere il mutuo e maggior rapidità nei tempi di erogazione, consentendo al cliente di conoscere fin da subito l'importo del mutuo concedibile, di fatto anticipando la delibera rispetto al momento della valutazione immobiliare.Tecnicamente si tratta di una lettera di concedibilità, che aiuta il cliente a pianificare l'acquisto della casa prima ancora di averla scelta in modo da comprendere quali siano gli immobili finanziariamente adeguati.