Venerdì 9 Settembre 2022, 20:18

Tassi sui mutui in aumento. La stretta dello 0,75% varata dalla Bce giovedì scorso per frenare la corsa dell’inflazione renderà ancora più pesanti nei prossimi mesi le rate dei mutui, già cresciute nel corso del 2022.

Le simulazioni

Secondo le simulazioni del portale Facile.it per un prestito medio poco oltre i 100mila euro di importo a tasso variabile la spesa potrebbe salire di circa 45 euro al mese rispetto a oggi. Se sommiamo anche gli aumenti registrati da inizio anno, chi ha sottoscritto un mutuo indicizzato lo scorso gennaio vedrebbe un aggravio complessivo di circa 104 euro al mese. Facile.it ha ipotizzato un finanziamento a tasso variabile da 126.000 euro con durata di 25 anni sottoscritto a gennaio 2022, simulando come è cambiata la rata nei primi 9 mesi dell’anno e come potrebbe ulteriormente salire in futuro ipotizzando un aumento dell’Euribor (l’indice di riferimento per i mutui variabili) dello 0,75%.

L'aggravio

Il tasso di partenza sottoscritto a gennaio e usato nell’analisi è pari a 0,67%, corrispondente a una rata mensile di 456 euro. Se nei primi mesi dell’anno le rate sono cresciute leggermente (da gennaio a giugno il rincaro è stato di soli 13 euro), dopo il primo aumento dei tassi da parte della Bce (+0,50% a luglio) gli indici dei mutui hanno iniziato a salire con più consistenza. A settembre la rata è arrivata infatti a 515 euro, circa 58 in più rispetto alla rata iniziale.

Con un aumento del costo del denaro di 75 punti base, ipotizzando che l’Euribor cresca in modo analogo, la ratapotrebbe salire a 560 euro, 45 euro in più al mese rispetto ad oggi. In totale 104 euro in più al mese rispetto alla rata di partenza.

La simulazione

MutuiOnline.it ha preso invece in considerazione un impiegato di 39 anni che richiede un mutuo di 140.000 euro per un immobile da 200.000 con durata di 20 anni. Fino al giorno prima della stretta della Bce la migliore offerta a tasso fisso aveva un tasso del 2,89% e prevedeva il pagamento di 769 euro mensili. Con l’aumento di 75 punti base la rata potrebbe salire a 822 euro, aumentando quindi del 6,9%, e costando oltre 12.700 euro in più nell’arco di 20 anni. Il tasso variabile crescerebbe in proporzione anche di più: la migliore offerta al momento prevede un pagamento di 664 euro al mese, con tasso 1,32%, che diventerebbero 713 se il tasso salisse a 2,07%. Un esborso di oltre 11.700 euro in più, pari al 7,4%.

L'impatto dell'Euribor

«Per quantificare la reale portata degli aumenti è necessario aspettare di vedere quale sarà l’impatto delle decisioni della Bce sull’Euribor - afferma Ivano Cresto, di Facile.it -. Va ricordato che questo indice tende a muoversi insieme ai tassi della banca centrale, ma non è detto che lo faccia in modo speculare. E anche in caso di rincari - prosegue - l’impatto effettivo sulle rate dipenderà dalle caratteristiche del mutuo. Per chi sta pagando da anni, ad esempio, l’aumento sarà più modesto, mentre per chi lo ha ottenuto di recente, potrebbe essere più consistente».

Le offerte

«Nonostante la crescita dei tassi, è ancora possibile trovare offerte vantaggiose affidandosi ai servizi di comparazione come il nostro che in questo contesto diventano essenziali - sottolinea Alessio Santarelli, amministratore delegato di MutuiOnline -. È importante inoltre ricordare che il mutuo è un investimento a lungo termine quindi deve essere affrontato senza farsi influenzare eccessivamente dal contesto economico congiunturale in quanto mutevole e considerando che una surroga in futuro è sempre possibile. Oggi per chi vuole la sicurezza del tasso fisso è importante concludere il contratto il prima possibile, mentre chi è disponibile ad assumersi il rischio di un variabile godrà di rate inizialmente più basse, che sicuramente aumenteranno nei prossimi mesi».