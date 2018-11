In aumento la richiesta dei mutui a ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mese di ottobre più italiani hanno fatto richiesta per un mutuo. Le interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di Crif relative alla richiesta di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane (vere e proprie istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) hanno segnato un incremento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a +5,7%.Il mese di ottobre si caratterizza positivamente anche per il consolidamento della crescita dell'importo medio richiesto, che si è attestato sui 128.255 euro (+2,6% rispetto al corrispondente mese del 2017). Dall'inizio dell'anno in corso il numero maggiore di richieste (il 29,6% del totale, per la precisione) si concentra ancora nella fascia di importo compreso tra i 100.001 e i 150.000 euro.Dai dati si deduce che quasi la metà delle richieste di mutuo non supera i 100.000 euro: ciò conferma indirettamente la debolezza dei prezzi delle case.