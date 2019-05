© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Negli ultimi 5 anni si è verificato unA rilevarlo è"A favorire la ripresa dei volumi scambiati – sottolinea l'Abi – ha contribuito sia lasia ilche favorisce la capacità delle famiglie italiane di accedere al finanziamento bancario per l'acquisto della propria abitazione. In tal senso, il ruolo di supporto allo sviluppo del mercato immobiliare italiano svolto dal settore bancario è evidente nelSecondo ileffettuato della Banca d'Italia – sottolinea l'Abi – "il rapporto tra l'ammontare dei nuovi mutui residenziali erogati dalle banche e il valore dell'immobile oggetto dell'acquisto (il cosiddettoIn un contesto di prezzi degli immobili residenziali sostanzialmente stabili e in cui si conferma l'ampio accesso al credito bancario,