Mutui, CRIF: pausa estiva delle domande ma avanzano gli under 35

Lunedì 6 Settembre 2021, 12:15

(Teleborsa) - Battuta d'arresto estiva per le richieste di mutuo dopo un primo semestre di forte crescita: luglio si è chiuso con un -21,4% di domane ed agosto ha fatto segnare un -27,1% dopo che il primo semestre ha registrato un +20,6% di istruttorie. E' quanto rileva l'ultimo Barometro del CRIF, indiando che la flessione registrata negli ultimi due mesi va letta come un "rimbalzo tecnico", considerando che nei mesi estivi del 2020 si erano concentrati volumi di richieste elevati, accumulatisi durante il primo lockdown".

"Al netto dell'andamento degli ultimi due mesi, che scontano il confronto con un corrispondente periodo fortemente condizionato dalla prima ondata pandemica, nel complesso il numero di richieste di mutui e surroghe risulta sostanzialmente allineato ai volumi del 2019", spiega Simone Capecchi, Executive Director di CRIF, indicando che le nuove richieste sono aumentate più delle surrighe "a conferma della centralità della casa nei progetti di investimento degli italiani".

La dinamica in atto è stata parzialmente attenuata dalla vivacità degli under 35 che, stimolati dalle agevolazioni statali e da tassi sui minimi storici, sono arrivati a spiegare quasi il 30% delle richieste totali (erano a quota 27,1% nel corrispondente periodo 2020 e 27,6% ad inizio anno), risultando anche l'unico segmento in crescita in termini di richieste rispetto al 2020.

Relativamente all'importo medio richiesto si registra una cotante crescita: dopo il record assoluto degli ultimi 15 anni toccato a luglio a 141.422 euro, in agosto si registra un lieve ritracciamento a 137.945 Euro (comunque facendo segnare una variazione del +6,1% rispetto al corrispondente mese del 2020).

Se da un lato gli italiani mostrano di privilegiare mutui per un importo compreso tra i 100.000 e i 150.000 Euro, che restano ancora la soluzione preferita dalle famiglie italiane con il 29,8% del totale, al contempo si consolida l'orientamento verso piani di rimborso sempre più lunghi, con il 79,5% delle richieste che vede una durata superiore ai 15 anni nel tentativo di ridurre quanto più possibile il peso della rata rispetto al reddito disponibile.

