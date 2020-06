© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è conclusa l'lanciata daper supportare Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome. Finalizzata a liberare fondi immediatamente utilizzabili sul territorio per far fronte all'con interventi mirati a beneficio della popolazione, la più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni da Cdp ha visto l'In totale – spiega Cdp in una nota – sono statiper une lnel 2020. La misura ha coinvolto l'intero territorio nazionale in maniera e capillare con, all'adesione dialpiù die alcirca"Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, come Cdp – ha commentato l'– abbiamo sentito la responsabilità di intervenire a sostegno degli enti territoriali. Ecco perché è stato finalizzato, in tempi rapidi, unCirca un ente su due ha rinegoziato le proprie posizioni. Un dato che testimonia il successo dell'iniziativa. L'operazione ha permesso di liberare significative risorse che gli enti hanno impiegato fin da subito sul territorio per iniziative a supporto delle famiglie, delle attività commerciali, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ed anche per interventi finalizzati alla ripresa delle attività culturali e di socializzazione".