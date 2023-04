Mutui ai bancari, fisco e Bce decurtano gli stipendi: la tagliola dell'Irpef

La brutta sorpresa, per la seconda volta di fila, è arrivata pochi giorni fa con gli stipendi di marzo: l’ultima riga, quella del cosiddetto “netto in busta”, in alcuni casi era pari ad appena 2-300 euro, con decurtazioni superiori all’80% rispetto alla paga ordinaria. Era già accaduto con i “cedolini” di febbraio. Stiamo parlando delle retribuzioni di circa 70mila dipendenti delle banche italiane (in totale sono 300mila) che hanno usufruito, negli scorsi anni, di agevolazioni per i mutui-casa. Una facilitazione aziendale, dovuta alla specificità del rapporto di lavoro bancario, che è equivalsa a un risparmio, in termini di minori interessi sulle rate. Adesso, però, a causa del repentino rialzo del costo del denaro deciso dalla Banca centrale europea e a una irragionevole norma fiscale, sono scattati conguagli Irpef pesantissimi: la questione ruota attorno al metodo di calcolo dei fringe benefit, vale a dire i beni non monetari che i datori di lavoro garantiscono ai loro dipendenti (come auto aziendali o cellulari). Affinché il fringe benefit non sia considerato reddito fiscalmente imponibile – e quindi non sia tassato – non deve superare determinate soglie: nel 2022 il tetto era stato portato dal governo Draghi da 600 euro a 3.000 euro, da gennaio scorso è tornato al livello base pari a 258 euro.Ma come si calcola il fringe benefit nel caso di un mutuo concesso al dipendente bancario? La trappola è la seguente: si prende il totale degli interessi pagati annualmente con il tasso agevolato (negli scorsi anni attorno all’1%) e si confronta aritmeticamente con interessi calcolati applicando, per ciascun anno, il costo del denaro: 2,5% nel 2022 e 3,5% quest’anno. La differenza tra gli interessi agevolati e quelli “a tasso Bce”, in ragione del 50%, corrisponde all’agevolazione tributaria e questo importo non deve superare le soglie del fringe benefit. Se si va oltre, scatta il salasso fiscale sull’intera agevolazione. Le brutte sorprese nelle buste paga di febbraio e marzo si riferiscono ai conguagli fiscali del 2022; ne consegue che nel 2024, se quest’anno il costo del denaro resterà ai livelli attuali o andrà anche oltre, la stangata Irpef sarà ancora più dolorosa. Nei fatti, prestiti a tasso fisso si sono trasformati in salatissimi finanziamenti a tasso agevolato.I sindacati del settore si stanno interessando della questione già da fine 2022 e un paio di interrogazioni parlamentari, Carlo Cottarelli (Pd) al Senato e Salvatore Caiata (Fdi) alla Camera, hanno portato la questione all’attenzione della politica. È indispensabile una correzione normativa. Nei prossimi giorni, la Fabi e le altre organizzazioni sindacali incontreranno l’Abi per definire un’azione condivisa: del resto, la faccenda è un problema tanto per i dipendenti quanto per i datori di lavoro.