(Teleborsa) - 24Finance Mediazione Creditizia SPA, società di mediazione creditizia appartenente alla Holding 24Investment Srl comunica di aver ampliato ulteriormente il portfolio di istituti di credito partner con la sottoscrizione di convenzioni sulla distribuzione di mutui ipotecari con Cassa di Risparmio di Asti e Biver Banca (Cassa di risparmio di Biella e Vercelli) per il Nord d'Italia e Banca di Credito Cooperativo di Roma per il Centro e il Veneto.



I nuovi accordi riguardano le società del Gruppo 24, 24Finance spa e 24Max spa, quest'ultima società di mediazione creditizia del Gruppo RE/MAX e 24Finance.



"La collaborazione con questi istituti, fortemente radicati sul territorio, aggiunge un nuovo segmento di clientela e permette di rispondere al meglio alle esigenze della clientela a livello locale", si legge in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA