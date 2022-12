Musk lancia sondaggio: devo dimettermi da Twitter? E' sì per il 57,5%

Lunedì 19 Dicembre 2022, 15:00







(Teleborsa) - Il patron di Tesla ed ora proprietario di Twitter, Elon Musk, torna a fare notizia, lanciando un nuovo sorprendente sondaggio sul suo futuro a capo del social network dal quale è uscito nettamente sconfitto.



Solo pochi giorni fa, Musk aveva annunciato un sondaggio se dovesse riammettere su Twitter gli account dei giornalisti sospesi. Oggi è stata la volta del suo ruolo in capo alla compagnia: Musk ha chiesto ai suoi 122 milioni di follower se dovesse dimettersi dalla carica di Ceo di Twitter. La risposta è stata si per il 57,5% dei votanti che sono stati 17,5 milioni.



Ora bisognerà vedere se questa è l'ennesima provocazione del miliardario statunitense o se invece onorerà la promessa fatta - "rispetterò i risultati di questo sondaggio" - seguita da un altro messaggio sibillino "stai attento a ciò che desideri, perché potrebbe verificarsi".



Frattanto, il mercato sta già rispondendo alla sollecitazione, con le azioni Tesla in risalita di quasi il 2% a 153, 19 USD, grazie alla conferma indiretta che Musk dedicherà più tempo alla sua creatura anziché disperdere energie su Twitter, acquistata qualche mese fa ad un valore di 44 miliardi di dollari.