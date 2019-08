Musei, al via il bando di concorso per oltre mille vigilanti

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il primo bando di concorso del Mibac, per l'assunzione di 1052 persone da impiegare nei luoghi della cultura statali. L'assunzione riguarderà gli addetti per l'assistenza al pubblico i quali dovranno occuparsi della prima accoglienza dei visitatori - ad esempio gestendo la biglietteria - e assicurare la sorveglianza dei beni esposti nel luogo in cui presteranno servizio. Lo comunica il Mibac. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate per via telematica, compilando il modulo on-line tramite il sistema 'Step.One 2019', all'indirizzo internet www.ripam.it Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10. © RIPRODUZIONE RISERVATA