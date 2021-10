Multa Antitrust, Facile.it annuncia ricorso

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 19:00







(Teleborsa) - "Non condividiamo in alcun modo le valutazioni dell'Autorità, che a nostro avviso non ha saputo cogliere il ruolo fondamentale che i comparatori online, come Facile.it, svolgono sul mercato per stimolare una concorrenza che porti beneficio ai consumatori". Così Facile.it in una nota annuncia che presenterà ricorso al Tar contro la sanzione di 7 milioni dell'Antitrust a due società del gruppo.







"Inoltre, riteniamo - si legge ancora - che le valutazioni di AGCM contengano errori fattuali e legali rilevanti".



La missione di Facile.it - prosegue la nota - "è quella di offrire un servizio puntuale e trasparente che possa consentire all'utente finale di ridurre, anche in misura significativa, le spese familiari, come confermato dal fatto che quotidianamente centinaia di utenti utilizzano i nostri servizi. Facile.it presenterà ricorso al TAR Lazio per chiedere l'annullamento del provvedimento".