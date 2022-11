MSC entra nel trasporto aereo cargo in accordo con Atlas

Lunedì 28 Novembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - MSC Mediterranean Shipping Company, con sede a Ginevra, fondata nel 1970 da Gianluigi Aponte, rafforza la propria presenza nella logistica legata al trasporto aereo. La società Atlas, una sussidiaria di Atlas Air Worldwide Holdings, ha acquisito da Boeing un aeromobile B777-200 Freighter, che opererà per conto del suo cliente MSC.



MSC entra così nel settore del trasporto aereo di merci con il velivolo cargo bimotore a più lungo raggio al mondo, in grado di volare per oltre 9 mila chilometri. Si tratta del primo di quattro nuovi Boeing 777 Freighter con cui Atlas opererà per conto di MSC.