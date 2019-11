Sostenibilità: Msc Crociere sarà la prima compagnia a impatto zero di CO2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta green per Msc crociere. Diventerà la prima compagnia crocieristica «carbon neutral», cioè a impatto zero di CO2. «Siamo consapevoli che la tecnologia ambientale marittima attuale, anche la più avanzata, da sola non sia sufficiente per raggiungere immediatamente l'abbattimento delle emissioni di carbonio, l'ulteriore impegno che assumiamo oggi prevede che a partire dall'1 gennaio 2020 la nostra flotta non fornisca alcun contributo negativo ai cambiamenti climatici», ha annunciato il presidente esecutivo di Msc Crociere Pierfrancesco Vago, ad Amburgo, a bordo della nuova ammiraglia Msc Grandiosa che sarà battezzata domani.Oltre alle nuove tecnologie applicate alle navi per renderle sempre più sostenibili e meno inquinanti, a partire dal 2020 le emissioni di diossido di carbonio delle navi della flotta saranno compensate da progetti per tutelare l'ambiente, dagli oceani alle foreste alle zone costiere, basati sui Blue carbon credits. «Lavoreremo con iprincipali e più quotati traders di carbon credits - spiega il presidente esecutivo Vago - per compensare le emissioni di CO2 con il massimo livello di integrità. Vogliamo investire in progetti che forniscano benefici per la comunità, proteggano l'ambiente e supportino gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite».Ma il lavoro prosegue anche per ridurre le emissioni. «Da quando abbiamo iniziato a costruire le nostre prime navi da crociera nel 2003, abbiamo sempre dedicato un'attenzione particolare all'innovazione e alla sostenibilità, arrivando a dotarci di una delle flotte più moderne e performanti dal punto di vista ambientale - continua Vago - Il nostro impegno a lungo termine ci permetterà di raggiungere già entro il 2024 una riduzione del 29% della CO2 per passeggero/chilometro (rispetto al 2008) per arrivare a una riduzione del 40% entro il 2030».Proprio la settimana scorsa, nello stesso giorno in cui la compagnia ha preso in consegna Msc Grandiosa da Chantiers de l'Atlantique, è iniziata la costruzione di Msc Europa, la prima delle 5 nuove navi della compagnia alimentate a gas naturale liquido che entreranno in servizio tra il 2022 e il 2027.