Msc Crociere, ricavi in crescita a 2,7 miliardi nel 2018

Risultati in crescita per Msc Crociere: la compagnia ha chiuso il 2018 con un volume d'affari di 2,751 miliardi di euro (+21%) e un utile netto di 348 milioni (+12%). A fine 2018 la flotta contava su 15 navi. Al termine del piano industriale, nel 2027, saranno 29. I passeggeri trasportati nel 2018 sono stati oltre 2,4 milioni (+20%).Nel corso dell'anno il gruppo ha varato Msc Seaview e ha firmato in Francia e in Italia contratti per la costruzione di 7 nuove navi: con Chantier de l'Atlantique (a Saint Nazaire) per due unità di classe World e quinta nave classe Meraviglia. In Italia, con Fincantieri (a Monfalcone) per quattro navi di classe ultra-luxury.In fase avanzata poi il completamento di Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola delle Bahamas ex sito industriale che la compagnia ha recuperato per trasformarla in un parco turistico a destinazione esclusiva dei crocieristi.A marzo del 2019 è stata varata la sedicesima nave della flotta, Bellissima. A ottobre è atteso invece l'arrivo di Msc Grandiosa. Le due navi porteranno a ulteriori 9.276 posti letti aggiuntivi. Il piano industriale prevede la costruzione di altre 12 navi, per una flotta nel 2027 di 29 unità.